Выставка-презентация "Город: детали" пройдет на ВДНХ в начале октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 250 дизайн-решений для мегаполиса будут представлены на выставке "Город: детали" с 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Площадь интерактивной экспозиции превысит 15 тысяч квадратных метров. Вниманию посетителей представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса. На ВДНХ можно будет познакомиться с современными концепциями спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в выставке примут участие урбанисты, архитекторы и дизайнеры из 11 стран.

Кроме того, запланированы три тематические секции: "Арт-объекты в городской среде", "Малые архитектурные формы и формирование коммьюнити добрососедства", "Мой любимый район. Частное и общественное", где посетители смогут пообщаться с ландшафтными дизайнерами, проектировщиками, девелоперами и урбанистами.

Главной выставке страны ВДНХ в 2019 году исполняется 80 лет. В честь юбилея до конца года в столице пройдет более 100 праздничных мероприятий. Москвичей ждут фестивали, концерты, творческие встречи и мастер-классы. ВДНХ ежегодно посещают 30 млн человек. На площади более 300 га расположено 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Крупнейший в стране выставочный комплекс реконструируют с 2014 года.