Движение ограничат 29 сентября на некоторых улицах Москвы из-за проведения митинга

"Перекрытия и ограничение движения в связи с проведением митинга: 29 сентября с 06:00 мск до 08:00 мск на проспекте Академика Сахарова ограничат движение по двум крайним полосам в районе дома 9. Кроме того, с 08:00 мск до 19:00 мск будет полностью перекрыта улица Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка, а также участок проспекта Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено на некоторых улицах Москвы в воскресенье, 29 сентября, в связи с проведением митинга, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Либертарианская партия получила согласование от департамента безопасности Москвы на проведение митинга 29 сентября на проспекте Академика Сахарова в поддержку Павла Устинова по так называемому "московскому делу". Однако пресс-служба департамента не смогла подтвердить наличие этого документа и факт согласования. Официально и публично документ, разрешающий проведение митинга, не был опубликован.

Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. По нему были арестованы 15 человек, несколько из них уже получили приговоры в виде различных сроков лишения свободы.

Дело Устинова

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. По его словам, в тот день на месте проведения митинга у него была назначена деловая встреча.

Мосгорсуд 20 сентября, удовлетворив ходатайство прокуратуры, изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде. Генпрокуратура России просит смягчить приговор актеру и изменить наказание на не связанное с лишением свободы.

В свою очередь адвокат Устинова Павел Чешков рассказал, что выносивший приговор судья не стал допрашивать нескольких свидетелей защиты. Кроме того, он не приобщил к делу видеозапись, на кадрах которой видно, что Устинов не принимал участия в акции протеста 3 августа, а был задержан по ошибке.