Росприроднадзор готов оказать помощь Москве в ситуации с промзоной Очаково

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выразила готовность помочь властям Москвы в том, чтобы стабилизировать обстановку в столичном Очакове, жители которого жалуются на негативное влияние расположенной вблизи промзоны. Об этом она сообщила журналистам в четверг.

"Это территория ответственности города Москвы, полномочия переданы <…> Мы в рамках оказания помощи давали свою лабораторию, она туда выезжала. Мы будем сопровождать Москву столько, сколько это потребуется. Они от помощи не отказываются, у нас очень плотное взаимодействие. Они занимаются проверочной деятельностью очень активно, и мы поможем", - сказала она.

Радионова выразила надежду, что "нерадивые предприниматели, которые эту промзону оккупировали, найдут в себе силы и вспомнят, что они находятся на территории города Москвы, и тут дышат люди".

Ранее жители московского Очаково жаловались на неприятно пахнущий дым, который, по их мнению, идет от промышленной зоны вблизи. По их словам, проблема с выбросами с промзоны существует уже несколько лет. В сентябре 2019 года Мосэкомониторинг подтвердил, что регистрировал в Очаково скачки концентрации продуктов горения.