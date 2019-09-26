Власти Москвы обеспечили отоплением все соцобъекты

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы обеспечили отоплением все городские социальные объекты, подача тепла в жилые дома завершается, сообщил в четверг журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Теплом обеспечены все социальные объекты столицы: это школы, детские сады, поликлиники, больницы. Завершается подача тепла на объекты жилого фонда. На территории Троицкого и Новомосковского округов подано тепло, однако на отдельных узлах управления в поселках Десеновское и Мосрентген в данный момент управляющие компании и ТСЖ доводят теплоноситель до квартир", - сказал он.

Заммэра уточнил, что пуск тепла - технологически сложный процесс и рассчитан регламентом на пять дней, однако в этом году, как и в предыдущем сезоне, городские службы справляются с этой задачей за три дня с опережением графика. Во время пуска тепла требуется включить в работу дополнительные источники тепла, насосно-перекачивающие станции, открыть запорную арматуру на магистральных трубопроводах и в тепловых пунктах, вести тепловую наладку как на центральных тепловых пунктах, так и на внутридомовых системах отопления зданий, чем занимаются управляющие компании и ТСЖ.

Тепло дали досрочно

Правительство Москвы 23 сентября приняло решение о подаче тепла в жилые дома досрочно в связи с резким похолоданием в столице, ряд учреждений социальной сферы начали подключать локально еще 20 сентября. Дождливая погода с температурой в районе 15 градусов тепла началась в выходные 14-15 сентября, всю последующую неделю температура постепенно снижалась. Бирюков 23 сентября заверил, что к среде текущей недели тепло придет во все дома.

По регламенту, отопление включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов выше нуля. Тем не менее, решение об обогреве домов может приниматься и до достижения этих показателей. Так было в прошлом году, так случилось в этом. Отопительный период в Москве в 2018 году начался 25 сентября, в 2017 году - 28 сентября, в 2016 году - 20 сентября.

По данным пресс-службы столичного Комплекса городского хозяйства, получить информацию о подаче тепла и оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением москвичи могут по телефону выделенной горячей линии Общегородского контакт-центра: 8-800-100-23-29, либо по телефону круглосуточной горячей линии Московской объединенной энергетической компании: 8-495-539-59-59. Также заявку можно оставить в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

В новость были внесены изменения (12:00 мск) — добавлены подробности после 2-го абзаца.