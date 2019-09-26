Более 13 тыс. человек приняли участие в летней образовательной программе "Знание. ВДНХ"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Завершился четвертый сезон летней программы "Знание. ВДНХ". Это городской культурно-образовательный проект, в котором приняли участие более 13 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

"Четвертый сезон летней образовательной программы ВДНХ объединил на своих площадках более 13 тыс. человек. За три месяца они посетили 160 бесплатных лекций, мастер-классов, экскурсий, концертов. 25 тематических циклов были посвящены истории, искусству, театру, кинематографу, психологии, русскому языку", - говорится в сообщении.

Самыми посещаемыми событиями стали лекция гида и историка искусств Рены Махмудовой "Флоренция: родина Возрождения", собравшая более 500 слушателей, встреча с профессиональным фотографом Евгением Колковым "13 основных ошибок начинающих фотографов", в которой приняли участие более 300 человек, и около 250 слушателей посетили лекцию замруководителя школы философии Высшей школы экономики Тараса Пащенко "Критическое мышление как навык XXI века".

Для юных посетителей в течение сезона были организованы спектакли литературно-музыкального цикла "Сказки с квартетом", детские "Медиапонедельники" от журфака МГУ, занятия в Школе кино и студии журналистики "Летучка" и другие, отмечается в сообщении.

Партнерами летней программы выступили факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, культурная платформа "Синхронизация", городской образовательный проект "Москва глазами инженера". Среди площадок были использованы лекторий и крыша павильона "Рабочий и колхозница", летний кинотеатр-лекторий, Дом культуры, Шахматный клуб, лекторий "Дома ремесел", исторический парк "Россия - моя история". Новой локацией этого года стал лекторий Центра славянской письменности "Слово", открытого в конце мая в отреставрированном павильоне "Земледелие".

Проект "Знание. ВДНХ" стартовал в 2016 году. За четыре летних и три зимних сезона в нем приняли участие более 63 тыс. человек, проведено свыше 1,2 тыс. мероприятий для детей и взрослых.