Власти Москвы заявили, что район Котловка ждет масштабное обновление в ходе реновации

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел новостройки в районе Котловка и пообщался с местными жителями - переселенцами по программе реновации, а также с их соседями, чьи дома не входят в эту программу.

"Тяжело было начинать, подбирать площадки, потому что все происходит в рамках уже существующей застройки. Сегодня программа реновации набрала неплохие обороты. Уже 15 тыс. москвичей либо переехали, либо оформляют документы для переезда в новые квартиры", - сказал мэр.

Он напомнил, что в рамках прошедших публичных слушаний жители высказывали свои пожелания, как должны выглядеть их кварталы после завершения программы. "Все предложения будут изучены самым внимательным образом и максимально учтены. Наша цель - создать качественную городскую среду в новых кварталах, одинаково комфортную как для тех, кто переезжает в новые дома, так и для тех, кто живет рядом", - отметил Собянин.

По его словам, площадки, освобождающиеся после демонтажа пятиэтажек, будут использоваться не только под жилищное строительство, но и для создания новых зеленых территорий, строительства детских садов, поликлиник, ФОК и других социально значимых объектов. Так, в квартале 18 района Котловка планируется построить ФОК и новый детский сад.

"Как мы и обещали, будет не только одно жилищное строительство, но и школы, спортивные объекты и комплексное благоустройство по районам", - добавил он.

Согласно пресс-материалам мэрии, в ближайшие годы московский район Котловка ждет масштабное обновление. По решению жителей в программу реновации было включено 82 жилых дома общей площадью 250 тыс. кв. м. В новые дома должны будут переехать более 15 тыс. жителей района.

На трех стартовых площадках района по адресам: Севастопольский проспект, дом 22, улица Дмитрия Ульянова, дом 45 и Нагорная улица, дом 13 построены три новых жилых дома общей площадью 18,5 тысячи кв. м.

В материалах уточняется, что с 30 марта этого года в дома-новостройки на Севастопольском проспекте и улице Дмитрия Ульянова переезжают 158 семей - жители сносимых пятиэтажек по улице Дмитрия Ульянова, дом 47, корпус 2 и дом 49, корпус 2. Кроме того, 14 сентября началось переселение 80 семей из дома 11, корпус 2 по улице Ремизова.

На сегодняшний день согласие на переселение дали 184 семьи, в том числе 10 будущих новоселов выразили желание переехать в квартиры большей площади с доплатой. Новоселье справили 114 семей, в том числе 94 семьи получили помощь города при переезде.

Новостройки представляют собой односекционные 18-этажные монолитные жилые дома. Отделка квартир - улучшенная, соответствующая московскому стандарту реновации. Прилегающая территория благоустроена, высажены 19 деревьев и 284 кустарника, создана детская игровая площадка.

Всего, в квартале 18 района Котловка, к которому относятся дома-новостройки, по программе реновации планируется расселить 17 пятиэтажных жилых домов. На их месте предполагается построить новое жилье, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Также запланирована реконструкция прилегающих участков улиц Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской. В квартале будет создана качественная городская среда: благоустроенные озелененные дворы с детскими и спортивными площадками, удобные пешеходные дорожки и современные остановки общественного транспорта. В центре квартала будет располагаться сквер.

О программе реновации

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5173 дома - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка миллиона жителей.

Определен адресный перечень 351 "стартовой" площадки общей мощностью свыше 5 млн кв. м жилья, расположенных во всех административных округах города.

Введены в эксплуатацию 47 "стартовых" домов. Ведется строительство 125 "стартовых" домов. В проектировании - 53 дома, еще 56 домов находятся в стадии разработки градостроительной документации.