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Показ-открытие Moscow Fashion Week пройдет в московском метро

Дефиле пройдет на станции "Деловой центр"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Показ, открывающий неделю моды Moscow Fashion Week, пройдет в октябре в московском метро, на недействующей станции "Деловой центр", говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

В октябре на станции "Деловой центр" молодые российские и иностранные дизайнеры представят новые коллекции.

"Московский метрополитен регулярно становится площадкой для современных и красивых мероприятий. У нас есть опыт проведения дефиле и выпуска капсульной коллекции одежды совместно с известными российскими дизайнерами. В октябре именно с показа на станции метро начнется Moscow Fashion Week - ключевое событие для всей российской модной индустрии", - приводятся в сообщении слова замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

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