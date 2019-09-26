Долю мужчин в проекте "Московское долголетие" планируют увеличить до 20%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают увеличить долю мужчин, принимающих участие в проекте "Московское долголетие", до 20% с помощью введения новых спортивных игр в программу проекта. Об этом сообщил в четверг замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на пресс-конференции в ТАСС.

"У нас сегодня в проекте 85% - это женщины и 15% - мужчины. Мы надеемся, что доля мужчин увеличится и составит хотя бы 20% наших участников. Мы открыли 240 групп во всех районах, которые предлагают спортивные занятия - футбол, настольный теннис, баскетбол, городки и другое", - сказал Филиппов.

Он отметил, что спортивные игры улучшают координацию движений, состояние здоровья, повышают настроение. При этом в каждой игровой зоне есть медики, которые следят за ходом занятий, с их помощью участники могут проверить давление и получить заключение, безопасно ли для них будет принять участие в игре.

Филиппов добавил, что на сегодняшний день около 160 тыс. москвичей старше 55 лет минимум раз в неделю приходят на занятия "Московского долголетия". Больше половины участников ходит сразу на несколько активностей.

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, он стартовал 1 марта как пилотный. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.