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Около 2 млрд рублей направят на проект "Московское долголетие" в 2019 году

Замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов отметил, что в среднем каждую неделю число участников проекта увеличивается на две тысячи человек

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти столицы намерены направить на организацию мероприятий проекта "Московское долголетие" в текущем году около 2 млрд руб. Об этом сообщил в четверг журналистам замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

"В 2019 году мы на проект "Московское долголетие" планируем потратить порядка 2 млрд рублей", - сказал он. Филиппов отметил, что в следующем году власти планируют выделить на реализацию "Московского долголетия" не меньшую сумму.

"Возможности у бюджета есть. Сейчас занимается 160 тыс. человек. Будет 300 тыс. каждую неделю, - бюджет будет в два раза больше", - добавил он.

Филиппов уточнил, что в среднем каждую неделю число участников проекта увеличивается на 2 тысячи человек. Небольшой спад был зафиксирован в июле-августе.

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