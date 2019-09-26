"Московское долголетие" проведет фестиваль в честь Года театра

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Театральный фестиваль "Серебряная астра" с мастер-классами от деятелей культуры и постановкой спектаклей пройдет для участников проекта "Московское долголетие" в ноябре в честь Года театра. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель Культурного центра имени И. М. Астахова Дмитрий Бикбаев.

"Мы придумали фестиваль "Серебряная астра", это как раз цветок осени. Мы хотим подарить возможность участникам проекта почувствовать себя немного звездами театрального дела. Мы финалистам подарим возможность выйти на сцену в окружении профессиональных людей и презентовать свой талант. Это продлится целых три дня, в ноябре", - сказал Бикбаев.

По его словам, в рамках фестиваля будет организован образовательный блок - деятели культуры будут приходить к участникам "Московского долголетия", обсуждать с ними театральное искусство, заниматься развитием актерского мастерства. Также будет культурная программа, участники будут ставить спектакли. "По сути, мы поможем им сделать спектакль, который они смогут показывать у себя в районах", - добавил Бикбаев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Бикбаева, фестиваль пройдет 18-20 ноября, его финал состоится во Дворце на Яузе.