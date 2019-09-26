Власти Москвы впервые добились компенсации за демонтаж незаконной мансарды

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мосгорнаследие впервые добилось через суд компенсации от нарушителя за восстановление исторического облика памятника архитектуры, на котором была построена незаконная мансарда. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Взыскание с нарушителя стоимости восстановительных работ - действительно уникальный случай в нашей практике. Обычно мы с помощью предписаний или через суд обязываем собственника самостоятельно провести все работы и вернуть исторический облик зданию. В этот раз в качестве наказания за возведение незаконной мансарды арендатор выплатил штраф, который будет использован городом на обеспечение будущих работ по сохранению этого объекта", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Уточняется, что представители ведомства в ходе плановой проверки состояния памятников обнаружили незаконную мансарду на объекте культурного наследия регионального значения - жилом доме Яковлевых, который находится на улице Фридриха Энгельса. Отмечается, что эта постройка существенно исказила облик здания, и Мосгорнаследие обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с арендатора стоимости работ по восстановлению его исторического вида. Суд удовлетворил иск ведомства в полном объеме.