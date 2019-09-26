Памятник Толстому открыли в яблоневом саду МГИМО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Памятник писателю Льву Толстому в четверг открыли в яблоневом саду Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД РФ). Этот сад выращен из саженцев, привезенных из Ясной Поляны - родовой усадьбы писателя, сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на торжественной церемонии.

"Сегодня мы открываем памятник Льву Николаевичу в этом яблоневом саду, который выращен из саженцев, привезенных два года назад из родового имения Толстого - Ясной Поляны. МГИМО - один из признанных лидеров не только отечественного, но и мирового высшего образования. И мы очень рады, что у нас сложилось активное сотрудничество, которое идет на пользу Тульской области", - приводит пресс-служба правительства Тульской области слова Дюмина.

Автором памятника стал академик Российской академии художеств Николай Иванов. Высота монумента вместе с постаментом составляет около четырех метров. "Памятник открыт по инициативе студенческого и преподавательского сообщества университета, в продолжение празднования 190-летия со дня рождения Льва Толстого", - цитирует пресс-служба ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

Также в МГИМО начала работать выставка "Лев Толстой: Дипломатия добра", которая продлится до 2 октября. В экспозиции представлены рукописи Толстого, его письма императору Николаю II, Махатме Ганди и другим политикам, деятелям науки, литературы, политикам, прижизненные зарубежные изданиями произведения писателя. Экспонаты предоставлены музеем-усадьбой "Ясная Поляна".