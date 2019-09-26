Гендиректор Росгосцирка рассказал о планах строительства двух инновационных цирков

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Два новых цирка, которые планируется построить в Москве и Санкт-Петербурге, будут инновационными - их залы, согласно проектам, смогут трансформироваться в концертные. Об этом сообщил в четверг директор Росгосцирка Владимир Шемякин на заседании коллегии Минкультуры РФ.

На конкурсе на должность директора Росгосцирка 18 сентября Шемякин озвучил планы на строительство двух новых цирков в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, Министерство культуры РФ эту идею поддержало.

"Мы хотим построить два новых цирка - в Москве и Санкт-Петербурге. У нас уже есть проект. Это будет новый цирк, инновационный, зал сможет трансформироваться в концертный", - сказал он.

На коллегии Шемякин представил концепцию развития Росгосцирка до 2024 года. В частности, по его словам, 85% имущества организации нуждается в ремонте, для этого совместно с Минкультуры разработан предварительный график реконструкции цирков. Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что инфраструктура многих цирков находится в плохом состоянии и министерство сконцентрируется на этом вопросе. "С 2000 по 2012 год у нас два цирка отремонтировали, а с 2013 по текущий год - восемь цирков и небольшой ремонт на 600 млн в Московском цирке", - отметил министр.

Посещаемость цирка, по словам Шемякина, составляет 56%, при этом "большинство программ - убыточные". "Кадровый состав - преимущественно люди старшего возраста, и система замкнута. Замкнутые системы - отсутствие коллабораций с другими видами деятельности. Мы хотим, чтобы цирк стал модным, чтобы его посещали семьи, чтобы у него был имидж самой позитивной и современной индустрии", - добавил он.

В рамках концепции планируется обновить систему противопожарной безопасности во всех цирках, разработать фирменный стиль компании, сформировать на базе Центра циркового искусства в Измайлово большой творческий кластер, который станет Домом циркового искусства, где артисты смогут репетировать и иметь хорошие бытовые условия, о чем Шемякин уже говорил на защите программы развития Росгосцирка 18 сентября. Тогда же он озвучил предложение о введении абонементов и семейного билета в цирк, и отметил необходимость повышения заработной платы работникам учреждений.

О Росгосцирке

Росгосцирк - одна из самых крупных цирковых компаний в мире. Ее история началась в 1919 году, а на данный момент она объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В Росгосцирке работают около 4,5 тыс. сотрудников, среди которых сотни артистов, ставших победителями самых престижных международных фестивалей и конкурсов.