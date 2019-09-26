Выставка к юбилею аппарата московского омбудсмена расскажет горожанам об их правах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная 10-летию аппарата уполномоченного по правам человека в Москве, расскажет жителям столицы о том, каким образом им следует защищать свои права. Экспозиция призвана помочь людям понять роль закона в современном обществе, сообщила в четверг журналистам на ее открытии столичный омбудсмен Татьяна Потяева.

По ее словам, у людей часто не хватает юридических знаний для решения вопросов, находящихся в зоне ответственности гражданского, жилищного, трудового права, что не позволяет им использовать правозащитные механизмы. "Здесь можно открыть и посмотреть настоящие дела и обращения людей, историю становления организации. Правозащитники и эксперты подскажут, как правильно надо действовать в случае, если у вас или у вашей семьи беда, если есть проблемы в городе", - сказала омбудсмен.

Потяева также рассказала об успехах, которых удалось достичь в борьбе за права граждан за время работы аппарата. "Наши эксперты добились, чтобы в образовательных учреждениях было отдельное меню для детей-аллергиков. Чемоданчики, в которые загружаются эти продукты, одобрены Роспотребнадзором. Мы помогаем трудоустраивать людей, поддерживаем людей пожилого возраста, открываем вместе с московскими образовательными организациями инновационные, медицинские, инженерные классы", - уточнила она.

Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, бывший уполномоченный по правам ребенка в Москве, отметил, что в начале пути была трудная задача объяснить властям, правоохранительным органам, зачем необходима эта структура. По его мнению, правозащитникам надо работать так, чтобы люди привыкли к тому, что есть детский омбудсмен, уполномоченный по правам человека, молодежный совет, совет отцов, также планируется создать детский совет.

Аппарат московского омбудсмена является полностью независимым и не подчиняется ни органам власти, ни должностным лицам. Решает коллективные и частные вопросы горожан, а также взаимодействует с органами власти по защите политических и избирательных прав и прав человека в местах принудительного содержания. Юбилейная выставка "Московский омбудсмен на защите прав москвичей. К 10-летию аппарата уполномоченного по правам человека в городе Москве" продлится до 27 октября в Центре Гиляровского.