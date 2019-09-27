Москва заплатит Подмосковью за обработку мусора 38,5 млрд рублей до 2021 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Московской области согласилось принимать на свои объекты обработки коммунальных отходов 3,4 - 4,6 млн т смешанного мусора из Москвы в течение 2019-2029 годов или 38,6 млн т за весь период. Взамен столица переведет в казну Подмосковья 38,5 млрд рублей в 2019-2021 годах, следует из соглашения между субъектами, которое есть в распоряжении ТАСС.

Московская область в 2017-2018 годах стала одной из самых напряженных точек РФ в сфере обращения с мусором: регион был вынужден захоранивать свои отходы (около 4 млн т) и основную часть отходов из Москвы (примерно 6 млн т). В итоге в Подмосковье сложился дефицит места для мусора, его оценивали в 4-6 млн т. Нехватка места привела к эксплуатации полигонов на пределе их возможностей и росту числа нелегальных свалок, что спровоцировало возмущение населения. Чтобы решить проблему, власти Подмосковья начали строить новую инфраструктуру для обращения с коммунальным мусором и подписали с Москвой соглашение о снижении объемов ввозимых отходов. Имеющийся в распоряжении ТАСС документ дополняет этот договор.

"<...> из бюджета города Москвы бюджету Московской области предоставляются межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства и экологии <...> в 2019 году в размере 13,5 млрд рублей для создания новых мощностей комплексов переработки отходов (КПО - прим. ТАСС) на территории Московской области. В 2019-2021 годах в общем объеме 25 млрд рублей для проведения мероприятий, направленных на минимизацию рисков, связанных с размещением твердых коммунальных отходов, образуемых в городе Москве, на объектах обращения с отходами Московской области", - говорится в новом соглашении.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы не смогли оперативно пояснить ТАСС, какие именно мероприятия для минимизации рисков от размещения (захоронения) мусора в Подмосковье имеются в виду.

Согласно документу, правительство Москвы будет направлять на мощности Подмосковья "исключительно твердые коммунальные отходы, накопленные в емкостях, контейнерах, бункерах, предназначенных для накопления смешанных твердых коммунальных отходов". Смешанный мусор и вторичное сырье - это термины одного из видов раздельного сбора отходов, который основан на принципе двух контейнеров. В один складываются чистые пригодные для переработки фракции (бумага, пластик, стекло и металл), во второй - загрязненные органикой отходы, которые можно сжечь, захоронить на полигоне или частично компостировать. Двухпотоковая система заработала в Московской области с января 2019 года, в Москве она будет внедрена повсеместно с января 2020 года.

Деньги на новые КПО

Новая инфраструктура Московской области по обращению с отходами будет состоять из 12-13 комплексов по обработке мусора (КПО), сортировочных станций и четырех мусоросжигательных заводов (МСЗ). МСЗ строит компания "РТ-Инвест" (входит в структуру "Ростеха") в рамках своего инвестиционного проекта совокупным объемом 120 млрд рублей. Стоимость остальной инфраструктуры за минусом МСЗ составляет порядка 40 млрд рублей, следует из слов министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина. Эта сумма сопоставима с 38,5 млрд рублей, которые Москва планирует перевести Московской области в рамках соглашения.

Из 12-13 запланированных КПО введены в эксплуатацию три (в Зарайске, Рошале и в Серебряных Прудах) и еще четыре комплекса (в Мячково, Сергиевом Посаде, Кашире и Егорьевске) могут заработать до Нового года. Предполагается, что остальные пять-шесть КПО будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Первые два МСЗ заработают в 2021 году, еще два - в 2022 году.

С учетом всех предприятий совокупная мощность инфраструктуры Московской области по обращению с коммунальными отходами к 2022 году составит порядка 7 млн т в год при 4 млн т мусора, которые Подмосковье генерирует самостоятельно. Ранее Хромушин подтверждал, что могут потребоваться отходы из других регионов, чтобы загрузить новые КПО и МСЗ региона.

Первоначальное соглашение между Москвой и областью не было опубликовано, однако его параметры в январе 2019 года назвал журналистам Хромушин. Оно было рассчитано не до 2029, а до 2022 года включительно. В январе министр говорил, что лимит для московского мусора в Подмосковье на 2019 год будет составлять 4,6 млн т, в 2020 году - 2,5 млн т, а в 2021 и 2022 году - 1,4 млн т. Половина мощности четырех мусоросжигательных заводов "РТ-Инвест", которая была забронирована под столичные отходы, как раз составляет 1,4 млн т.

Согласно новому договору, Москва сможет ввозить в Подмосковье до 4,6 млн т в 2019 году и до 3,4 млн т ежегодно в 2020-2029 годах. В годовых лимитах с 2022 года уже учтены 1,4 млн т, которые направятся на сжигание, говорится в документе. Таким образом, на КПО и полигоны Московской области с 2022 года будет уходить порядка 2 млн т смешанного бытового мусора из столицы.