Городской Wi-Fi появится еще в 60 московских библиотеках в 2019 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Количество библиотек, оборудованных бесплатным городским Wi-Fi в Москве, в текущем году увеличится почти до 400. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Мы продолжим развивать московскую сеть Wi-Fi. Это важная часть городской цифровой среды. В течение года точки доступа появятся еще в 60 библиотеках, благодаря чему общее количество библиотек с бесплатным беспроводным интернетом вырастет почти до 400", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Он добавил, что в столичную онлайн-сеть продолжат интегрировать парки, музеи, культурные объекты. На сегодняшний день подключиться к бесплатному беспроводному интернету можно в 334 библиотеках, в 200 домах культуры, 16 городских музеях, 13 кинотеатрах сети "Москино" и в киноклубе-музее "Эльдар". 27 сентября городскому Wi-Fi исполняется шесть лет.

"Городская сеть Wi-Fi вошла в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа, опередив такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Лондон и Токио. В столице установлено более 18 тысяч точек подключения к бесплатному интернету", - отмечается в сообщении.