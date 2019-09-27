Первые 30 именных лип посадят в битцевском лесу

МОСКВА. 27 сентября. /ТАСС/. Первые 30 именных лип в честь новорожденных появятся в Битцевском лесу. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"4 октября на территории природно-исторического парка "Битцевский лес" москвичи высадят 30 лип в рамках акции "Наше дерево". "Наше дерево" - новый социально значимый проект озеленения Москвы, нацеленный на сохранение традиционных семейных ценностей и улучшение экологической ситуации в городе", - приводит портал слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Пользователи портала зарезервировали более 800 саженцев липы, 450 - дуба, 390 - сосны, 260 - ивы и 230 - клена. Так как саженцы крупные, в посадке деревьев будут помогать профессионалы, которые также будут следить за состоянием деревьев. Информацию о дате, времени и месте мероприятия можно будет получить в личном кабинете портала mos.ru за 10 рабочих дней.

Осенью 2019 года в 27 парках Москвы высадят более 2,3 тыс. именных деревьев в рамках проекта "Наше дерево". Его участники - москвичи, дети которых появились на свет в этом году. Липы, дубы, сосны, ивы и клены высадят в честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков. Проект стартовал 15 апреля, подать заявку через портал mos.ru на высадку деревьев этой осенью можно было до 31 июля. С 1 августа начался прием заявок на высадку деревьев в 2020 году. Участки подготовлены в 25 парках. Уже поступило более 700 обращений.

Подать заявление может один из родителей, имеющий постоянную регистрацию в Москве. На выбор предлагаются 10-15-летние саженцы девяти сортов: рябина обыкновенная, липа мелколистная, клен остролистный, сосна обыкновенная, ива белая, дуб черешчатый, яблоня домашняя, ель обыкновенная и груша плодовая.