Личный кабинет для юридических лиц на портале мэра Москвы обновился, став единой площадкой

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Личный кабинет на портале мэра и правительства Москвы обновили - теперь он стал единой площадкой для всех сотрудников одной организации, имеющих электронную подпись. Раньше он был индивидуален для каждого работника, сообщается в пятницу на портале.

Теперь компании смогут отслеживать статусы по заявкам на получение госуслуг, запрошенных компанией, и видеть все данные, указанные в профиле юридического лица. Также изменился интерфейс личного кабинета: его оформили с учетом современных требований к элементам управления.

"Городские сервисы для бизнеса становятся еще удобнее. Сейчас предпринимателям доступно больше 140 услуг. Около 65 процентов из них уже предоставляются в электронном виде. К новому деловому сезону мы обновили и серьезно усовершенствовали личный кабинет для юридических лиц на портале mos.ru", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Зарегистрироваться на портале могут предприниматели, занятые в разных отраслях, - например, в строительном бизнесе или транспортных перевозках. Для бизнесменов в личном кабинете предусмотрены тематические разделы, которые позволяют вводить и сохранять данные об организации и экономить время при подаче электронных заявлений на госуслуги. Для работы на портале mos.ru юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нужно получить электронную подпись.