Лекции о здоровом питании и о травле в школе пройдут в больницах Москвы в октябре

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бесплатные обследования, консультации различных специалистов, а также лекции о правильном питании, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и травле в школе запланировано провести в столичных больницах в октябре по проекту "Входите, открыто!". Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В рамках проекта "Входите, открыто!" департамента здравоохранения Москвы в больницах пройдут дни открытых дверей. Посетители смогут проверить состояние здоровья, получить необходимую медицинскую помощь, а также побывать на лекциях и мастер-классах", - говорится в сообщении.

В частности, 1 октября в 15:00 мск в больнице имени С.И. Спасокукоцкого, расположенной на улице Вучетича, можно будет послушать лекцию "Здоровое питание - залог активного долголетия", тему правильного питания поднимут и на лекции в Московском клиническом научно-практическом центре имени А.С. Логинова на Новогиреевской улице - мероприятие там откроется в 14:00 мск в тот же день. Кроме того, в больнице № 15 имени О.М. Филатова 1 октября с 08:00 мск до 14:00 мск пройдет акция в честь Международного дня пожилых людей, участники которой смогут прослушать лекцию о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проконсультироваться у кардиолога, невролога, офтальмолога, уролога и лора. На мероприятия необходима предварительная запись.

В психиатрической клинической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева 10 октября с 13:00 мск до 19:00 мск для гостей подготовлены семинары, мастер-классы по арт-терапии, занятия с психологами, психотерапевтами и психиатрами. Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой 23 октября в 16:15 мск проведет лекцию на тему травли в школе. Для прохода на территорию при себе нужно иметь паспорт.