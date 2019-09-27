Более 450 кулинарных мастер-классов пройдет на фестивале "Золотая осень" в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мастер-классы по приготовлению блюд бурятской кухни, старинным способам консервирования продуктов и перемалыванию зерна пройдут для москвичей и гостей столицы на фестивале "Золотая осень". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В дни "Золотой осени" гостей ждет более 450 кулинарных мастер-классов и открытых демонстраций - познавательных программ, в рамках которых опытные повара раскроют секреты приготовления необычных блюд. Все желающие смогут научиться готовить вкусные и сытные "осенние" блюда из сезонных овощей, а также любимые угощения жителей самых разных российских регионов и европейских стран. А еще - освоить историческую кулинарию, к примеру, понаблюдать, как реконструкторы готовят блюда "праздничного меню" Средневековой трапезы, главные хиты столовых в колхозах и пионерских лагерях или блюда из кинофильмов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что мастер-классы пройдут с 4 по 13 октября на 12 площадках столицы - на Красной площади, площади Революции, площади Славы, площади Юности (в Зеленограде), на улицах Перерва, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской и Святоозерной, на бульваре Дмитрия Донского и на Ореховом бульваре. Предварительная регистрация не требуется.

В частности, кулинарные школы на Красной площади и площади Революции будут работать в режиме нон-стоп с 15:00 до 18:45 по будням и с 12:00 до 18:45 по выходным. На Красной площади в шале "Кухня регионов России" можно будет научиться готовить характерные для разных регионов блюда: дальневосточный салат с морскими деликатесами, иркутскую уху, кавказские пирожки с сыром, открытый пирог с сибирскими ягодами и другие. А на улице Профсоюзной в шале "Быт и население Дальнего Востока" гостям покажут, как готовить блюда бурятской кухни: буузы (бурятская разновидность пельменей), квашеную капусту с яблоками, хаан-чай. Об особенностях пищи, характерной для дьяковской культуры (VII век до н. э. - V в. н. э.), можно будет узнать в павильоне "Общинный дом" на Святоозерской улице, там же посетителей научат перемалывать зерно на ручном жернове.

Кроме того, на площадке на улице Перерва желающим продемонстрируют старинные способы консервирования продуктов: засолки говядины и куриных грудок, соления рыбы и квашения капусты.

Фестиваль "Золотая осень" пройдет с 4 по 13 октября и охватит более 1,5 тыс. площадок. В рамках мероприятия откроются ярмарки с фермерскими продуктами, а рестораторы составят специальное меню из лучших блюд со всех уголков страны. В программе фолк-концерты, лекции, мастер-классы, экскурсии, спортивные игры, представления реконструкторов. В прошлом году в фестивале приняли участие более 1 тыс. производителей из 55 регионов.