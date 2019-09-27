Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин умер в ночь с 26 на 27 сентября в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его дочь, первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

"Сегодня ночью не стало моего папы. Можно было бы до бесконечности перечислять все его звания и регалии, но важно не это. Ушел мой лучший друг, соратник и удивительный человек. Царствие небесное. Пусть земля ему будет пухом", - написала она на своей станице в "Facebook".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал Кузьмина подлинным мастером своего дела. "Александр Кузьмин - эпоха. Он всегда вызывал большое уважение и был подлинным мастером своего дела, в прямом смысле слова творил историю нашей архитектуры и нашего города. Хотя нам не удалось вместе поработать, я был с ним знаком, и это действительно удивительно отзывчивый, умный и неординарный человек, который внезапно ушел от нас. Искренне соболезную родным и близким Александра Викторовича, от себя лично и от всего коллектива Москомархитектуры, где он проработал много лет", - сказал он.

Александр Кузьмин родился 12 июля 1951 года. Был председателем Москомархитектуры и главным архитектором Москвы (1996-2012), президентом Российской академии архитектуры и строительных наук (2014-2019) . Руководил созданием проекта Генерального плана развития Москвы на период до 2020 года.