Номерной фонд гостиниц в Москве увеличился почти в два раза с 2010 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Номерной фонд столичных гостиниц практически удвоился с 2010 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин при посещении в пятницу, во Всемирный день туризма, многофункционального комплекса The Book с гостиницей Pentahotel и апартаментами.

Этот комплекс разместился в доме-"книжке" на Новом Арбате, 15, где была проведена реконструкция.

"В прошлом году Москва побила рекорд по числу туристов. Думали, что это связано с чемпионатом мира по футболу, отчасти это действительно так. Были предположения, что в этом году будет провал по количеству туристов, которые приезжают в Москву. Ничего подобного не происходит, мы видим, что в этом году количество туристов будет больше, чем в 2018 году", - сказал Собянин.

По его словам, за последние несколько лет объем турпотока в Москву практически удвоился. "Это связано с развитием инфраструктуры, благоустройством города, фестивалями и, конечно, гостиничным хозяйством, которое за эти годы тоже удвоилось", - отметил мэр столицы.

По его словам, в доме-"книжке" на Новом Арбате раньше располагались очень важные, нужные конторы, которые не добавляли ничего для центра города и так перегруженного офисами и рабочими местами. "Поэтому было принято решение передать это здание под реконструкцию и создать здесь современную гостиницу", - напомнил Собянин.

также мэр отметил, что об успехе туристической отрасли Москвы свидетельствует и высокая заполняемость столичных отелей. "Заполняемость гостиниц - первый индикатор того, что происходит с точки зрения туризма. Никогда такой заполняемости не было, а зимой вообще был спад заполняемости", - добавил мэр Москвы.

В свою очередь председатель совета директоров компании Capital Group, являющейся инвестором проекта, Павел Тё сообщил, что здание было приобретено в 2016 году. "Конечно, реконструкция оказалась сложнее, чем предполагали, и затратили примерно в полтора раза больше изначальных предполагаемых затрат. Но на сегодняшний день это довольно успешный бизнес, заполняемость номерного фонда где-то 95%", - отметил Тё.

По сообщению пресс-службы мэра и правительства Москвы, номерной фонд гостиниц Москвы в настоящее время составляет 82,9 тыс. номеров на 233 тыс. мест, что почти в два раза больше по сравнению с 2010 годом.

В прошлом году Москву посетили 23,5 млн туристов, останавливавшихся в городе хотя бы на одну ночь. По сравнению с 2010 годом турпоток увеличился на 84%. При этом в прошлом году из общего числа 5,5 млн туристов - иностранцы. В первом полугодии Москву посетили уже 11,5 млн туристов, что на 32,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном из-за рубежа Москву посещают граждане Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля.

О комплексе

Многофункциональный комплекс The Book на Новом Арбате, 15 общей площадью 30 тыс. кв. м включает гостиницу Pentahotel Москва на 228 номеров, 104 сервисных апартамента и 178 апартаментов для длительного проживания.