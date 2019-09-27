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Повышенная степень загрязнения воздуха зафиксирована в Москве

Средняя за сутки концентрация диоксида азота возросла в 1,8 раза

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Концентрация диоксида азота выросла в 1,8 раза в Москве в минувшие сутки. Об этом сообщают в пятницу в пресс-службе Росгидромета.

"За прошедшие сутки в целом по Москве отмечалась повышенная степень загрязнения атмосферного воздуха, за счет роста содержания диоксида азота. Средняя за сутки концентрация данной примеси возросла в 1,8 раза", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, максимальное содержание диоксида азота, равное 1,6 ПДК, было зарегистрировано в дневные часы в четверг в районе Медведково (СВАО).

В Подмосковье степень загрязнения воздушного бассейна была низкая, уточняется в сообщении.

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