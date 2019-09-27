В Москве началось строительство станции метро "Славянский мир"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Строительство станции "Славянский мир" Коммунарской линии началось в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Строительство идет с внешней стороны Московской кольцевой дороги, вдоль 42-го км. Как отметил руководитель департамента Андрей Бочкарев, на данный момент с площадки выносят инженерные коммуникации, возводят ограждающие конструкции котлована.

Коммунарская линия, протяженность которой превысит 30 км, протянется от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". На линии разместят 16 станций метро, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом. Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Фактически Коммунарская линия будет дублером южных участков Калужско-Рижской и Сокольнической линий. Линию планируется построить к 2023 году.