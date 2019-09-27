Около 13,7 тыс. человек обратились по вопросам подачи тепла на горячую линию МОЭК

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 13,7 тыс. человек обратились на горячую линию по вопросам подачи теплоэнергии в московские здания в период с 23 по 27 сентября. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе ПАО "МОЭК".

"В ходе работ по теплоснабжению большое внимание уделялось информированию населения. В Объединенный контакт-центр ПАО "МОЭК" в период с 23 сентября по 27 сентября 2019 года обратилось около 13,7 тыс. человек, в том числе по телефону горячей линии 8 (495) 539-59-59 зафиксировано почти 11,8 тыс. обращений, заявления на интернет-сайте "МОЭК Онлайн" оставили 4,2 тыс. человек, в том числе используя возможности интерактивного онлайн-чата", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Объединенного контакт-центра ПАО "МОЭК" Владимир Балашов, чьи слова приводятся в сообщении, пик звонков пришелся на 23-25 сентября и превышал 3,7 тыс. обращений в день, а 27 сентября показатель снизился более чем в два раза.

"В случае необходимости получения оперативной информации можно более активно использовать возможности обращений на сайт "МОЭК Онлайн" по адресу. В любом случае специалисты ПАО "МОЭК" готовы оказать содействие в получении информации и решении проблем потребителей. Компания планирует и дальше развивать самые современные сервисы "обратной" связи", - отметил Балашов

Ранее в пресс-службе ПАО "МОЭК" сообщили, что в соответствии с графиком в полном объеме завершены все мероприятия по подаче тепла для всех объектов Москвы. По состоянию на 16:00 27 сентября 2019 года теплом обеспечены более 33,3 тыс. жилых зданий, свыше 7,8 тыс. социальных объектов и более 29,1 тыс. прочих зданий (торговые помещения, офисы и др.).