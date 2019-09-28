В МФЦ Москвы пройдут курсы по компьютерной грамотности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Курсы по компьютерной грамотности пройдут с 30 сентября по 6 октября в московских многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"На компьютерных курсах "Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома" лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на портале mos.ru и объяснит, как корректно передавать показания приборов учета и самостоятельно записываться на прием в государственные учреждения. Посетителям также расскажут обо всех существующих на сегодняшний день электронных услугах", - говорится в сообщении.

Также во флагманском офисе "Мои документы" Центрального административного округа (ЦАО) 2 октября состоится семинар "Деловое письмо: эффективно пишем, правильно отвечаем", на котором расскажут, как продвигать бизнес с помощью деловых писем, и объяснят правила делового этикета в социальных сетях.

В центре госуслуг района Замоскворечье 1 октября пройдет мастер-класс по высадке кедровых орешков "Кедровая тропа". Аналогичный мастер-класс состоится 6 октября в центре госуслуг района Митино.

В 2019 году проекту МФЦ Москвы исполняется восемь лет. Сейчас в одном офисе гражданам могут предоставить 260 видов услуг. Всего в столице 127 центров госуслуг, которые расположены в каждом из районов. Также в столице есть флагманские центры в ЦАО (в торговом центре "Афимолл сити"), Юго-Западном административном округе (в торгово-развлекательном центре "Спектр" в районе Теплый стан) и "Дворец госуслуг" на ВДНХ. Центры работают семь дней в неделю с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и "Дворец госуслуг" - с 10:00 до 22:00. В зданиях торговых центров открыты 14 МФЦ.