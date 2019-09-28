Одну из улиц Москвы могут назвать в честь Марка Захарова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Одна из улиц в Москве может быть названа в честь режиссера Марка Захарова, который умер в субботу. Кроме того, театр "Ленком", где он был художественным руководителем, также может получить его имя, сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Марк Захаров умер - это катастрофа для театра "Ленком", для нашего российского театра. Здесь не стоит вопрос, говоря о личности Марка Анатольевича, о том, можно ли увековечить память. Он - обладатель всех возможных наград, он имеет право быть увековечен - близкие люди должны будут понять, где, и я не сомневаюсь, что это будет поддержано на самом высоком уровне, и Мосгордума будет это поддерживать. Речь идет и о памятнике, и о памятной табличке, и о возможной улице, и я бы посчитал, что о названии театра - "Ленком" имени Захарова. Много вариантов увековечить память этого выдающегося режиссера и человека", - сказал Герасимов.

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Режиссер, как сообщалось ранее, был госпитализирован 20 августа в столице с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы.