Расписание электричек Рижского направления МЖД изменится с 30 сентября по 16 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расписание ряда пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 30 сентября по 16 октября по рабочим дням в связи с капитальным ремонтом пути, сообщила в субботу пресс-служба МЖД.

"Изменится часть маршрутов Рижского и Рижско-Курского (диаметрального) направлений. Часть электричек выведут из расписания, несколько - проследуют по укороченному маршруту. У некоторых пригородных поездов изменится время отправления и количество остановок, например, пройдут без посадки и высадки платформы: Опалиха, Красногорская, Аникеевка, Трикотажная, Покровское-Стрешнево, Гражданская и Дмитровская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по капремонту будут проходить с 10:00 до 18:00 на втором главном пути участка Тушино - Павшино - Нахабино. Во время технологических окон движение поездов на участке организуют по одному пути в реверсивном режиме - поочередно в обе стороны.