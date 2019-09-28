Первый цирк Москвы отмечает 30-летие переезда в новое здание на Цветном бульваре

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тридцать лет назад после масштабной реконструкции открылось новое здание Первого государственного цирка (ныне - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре). Как напомнил в беседе с корреспондентом ТАСС его пресс-секретарь Юрий Никулин, тогда была показана программа "Здравствуй, Старый цирк!".

"29 сентября 1989 года дано первое представление в новом здании цирка. Это был большой праздник для всех сотрудников, потому что никто не верил, когда цирк в 1985 году закрылся, что он еще откроется, потому что было советское время, а деньги требовались на реконструкцию в иностранной валюте и искали компанию несоветскую. Были сложности, но случилось то, что случилось, и через четыре года цирк вновь был открыт. Он стал удобнее для сотрудников, появилось больше места для животных", - рассказал внук советского артиста Юрия Никулина.

По его словам, манеж остался таким же, каким его помнил зритель до закрытия. "Те же самые деревянные кресла, зал на 2 тыс. мест, колонны - все осталось таким же, но, безусловно, обновилось. В настоящее время к нам на каждое представление приходит по 2 тыс. зрителей. Сейчас у нас идет совместный проект с компанией "Росгосцирк" - программа Королевского цирка Гии Эрадзе "Бурлеск". На базе этой программы будет также сделано елочное представление, адаптированное под новогоднюю сказку для детей", - добавил собеседник агентства.

Никулин отметил, что знает расписание на два года вперед, но хотел бы, чтобы постановки стали сюрпризом для зрителя, поэтому раскрывать детали не стал. "Мы работаем только с лучшими артистами и показываем цирк высокого уровня и класса, во всех программах у нас принимают участие животные, артисты всех жанров и клоуны", - подчеркнул он.

История цирка

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре - один из старейших стационарных цирков в России. Он был открыт 20 октября 1880 года антрепренером, акробатом и дрессировщиком Альбертом Саламонским, итальянцем по происхождению (открыл также цирки в Берлине, Риге и Одессе). Здание построено по проекту архитектора Августа Вебера на средства купца Александра Данилова.

До революции в цирке Саламонского выступали знаменитые артисты: наездник и дрессировщик лошадей Вильямс Труцци, дрессировщик Владимир Дуров, клоун-дрессировщик Дмитрий Бабушкин, клоуны Анатолий Дуров, Макс Высокинский, дуэт Бим-Бом. На гастроли также приезжали зарубежные артисты. Основным конкурентом московского цирка Саламонского был цирк братьев Никитиных в Саратове.

В 1919 году цирк Саламонского национализировали и переименовали в Первый государственный. В советский период он прославился благодаря выступлениям знаменитых клоунов Дмитрия Альперова, Карандаша (Михаила Румянцева), Бориса Вяткина, Леонида Куксо, Олега Попова, Леонида Енгибарова, Юрия Никулина, Михаила Шуйдина (в 1946 году здесь была создана студия клоунады).

На арене выступали эквилибристы Леонид Костюк, Алексей Сарач, сестры Кох, знаменитые иллюзионисты Эмиль и Игорь Кио, дрессировщики Сарват и Ольга Бегбуди, жонглер Сергей Игнатов, воздушные гимнасты Надежда Дроздова, Валерия и Юрий Пантелеенко. В 1949 году был создан "Медвежий цирк" Валентина Филатова, принесший известность дрессировщику. Программы и отдельные номера ставили знаменитые цирковые режиссеры Арнольд Арнольд, Марк Местечкин, Юрий Юрский, Борис Шахет.

Цирк на Цветном бульваре был единственным в Москве вплоть до строительства в 1970 году нового цирка на проспекте Вернадского.

Ремонт и переезд

В 1983 году директором и художественным руководителем цирка на Цветном бульваре стал народный артист СССР Юрий Никулин.

13 августа 1985 года в старом здании прошло последнее представление, после чего оно закрылось на реконструкцию. 19 октября 1987 года состоялась закладка первого камня в основание нового здания и памятной капсулы с посланием потомкам. Архитекторы Владилен Красильников, Александр Агафонов и Николай Кудряшов сохранили прежний фасад и внесли минимальные изменения в план зрительного зала, сохранив прежнее количество мест. При этом размеры здания были существенно увеличены, что позволило расширить служебные помещения.

В 1990 году цирк на Цветном бульваре вышел из системы Союзгосцирка (ныне - Росгосцирк). Сейчас он является закрытым акционерным обществом и арендует свое здание у московских властей.

В декабре 1996 года в честь 75-летия Юрия Никулина цирк получил его имя и стал называться Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. С 1997 года после смерти народного артиста СССР генеральным директором и художественным руководителем является его сын Максим Никулин.

Перед входом в здание цирка в 2000 году установлен памятник Юрию Никулину работы скульптора Александра Рукавишникова.