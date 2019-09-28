МХТ им. Чехова проведет благотворительный показ спектакля Машкова "№13D"

МОСКВА. 29 сентября. /ТАСС/. Благотворительный показ спектакля Владимира Машкова "№13D" по пьесе Рэя Куни состоится в воскресенье на основной сцене МХТ им. Чехова. Собранные средства передадут актрисе Яне Гладких, ребенку которой сразу после рождения потребуется дорогостоящая операция, сообщил ТАСС режиссер спектакля.

"Это было предложение театра, я с удовольствием откликнулся на него. Это кассовый спектакль, надеюсь, его показ поможет решить эту большую проблему. Надеюсь, и Московский художественный театр, и мы, артисты, будем принимать активное участие в судьбе наших близких людей, по возможности делать все, чтобы любые проблемы, которые случаются с нашими друзьями и коллегами, были минимизированы", - сказал Машков.

Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце" сообщил о том, что ребенку, который должен родиться через три месяца, поставлен диагноз "транспозиция магистральных сосудов". На операцию требуется 4 млн 570 тыс. рублей.

По сюжету постановки помощник премьер-министра Ричард Уолли останавливается в гостинице вместе со своей любовницей. В номере они обнаруживают бездыханное тело мужчины. Премьера спектакля "Номер 13" состоялась 7 апреля 2001 года. Тогда в нем сыграли Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Сергей Беляев, Леонид Тимцуник. Представление шло в МХТ на протяжении 10 лет, затем наступила двухлетняя пауза.

В 2014 году обновленная постановка вернулась на сцену театра и получила название "13D". По словам создателей, спектакль стал динамичнее, актуальнее и приобрел явные черты политической сатиры. Сменился практически весь актерский состав. В новой версии задействованы Игорь Верник, Паулина Андреева, Станислав Дужников, Кристина Бабушкина, Сергей Угрюмов и другие.