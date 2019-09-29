С запуском МЦД ожидается разгрузка до 7% станций метро "Тушинская" и "Текстильщики"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы прогнозирует разгрузку до 7% станций метро "Тушинская" и "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии с запуском первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил ТАСС начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов.

"Запуск МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" положительно скажется на разгрузке станций метро. В первую очередь это отразится на привокзальных станциях, а также на первых пересадочных станциях Белорусского, Савеловского, Рижского и Курского направлений железной дороги. Так, например, до 7% разгрузятся станции метро "Тушинская" и "Текстильщики". Это связано с тем, что благодаря тарифному меню пассажиры будут выбирать наиболее удобные им маршруты вне зависимости от их удаленности от точки начала поездки", - сказал собеседник агентства.

Также ожидается, что до 5% разгрузится привокзальная станция "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, до 4% - "Царицыно" Замоскворецкой линии, а станция "Фили" Филевской линии - до 9%. В целом ожидается, что запуск первых двух диаметров разгрузит шесть линий метро до 12%.

Распределение потоков будет связано в том числе с новой тарифной системой, которая предусматривает три тарифные зоны - "Центральная" (38 рублей), "Пригород" (45 рублей) и "Дальняя" (23 рубля за каждую зону до границ МЦД + 45 рублей).

Ранее сообщалось, что движение по первым двум МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска будет запущено в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик.