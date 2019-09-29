Концерты и мастер-классы пройдут в Москве в Международный день пожилого человека

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Москвичи старшего возраста смогут посетить концерты и танцевальные мастер-классы в рамках проекта "Московское долголетие" с 30 сентября по 4 октября. Мероприятия приурочены к Международному дню пожилого человека, сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"С 30 сентября по 4 октября проект "Московское долголетие" приглашает горожан старшего возраста на концерты, посвященные Международному дню пожилого человека, а также проверить свои знания советского кинематографа", - говорится в сообщении.

В Международный день пожилого человека 1 октября в центре социального обслуживания "Косино-Ухтомский" пройдет праздничный концерт "Чем больше лет - тем больше счастья", где будут чествовать активных участников проекта "Московское долголетие". В парке культуры и отдыха "Лианозовский" 1 октября откроется выставка живописи, а также состоятся ретро-концерт и мастер-класс по зумбе. 3 октября для жителей района Марьино пройдет викторина "Актеры советского кинематографа".

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году. Его цель - помочь старшему поколению москвичей поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.