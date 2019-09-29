Московское метро предупредило о возможных ограничениях на вход и выход из-за матча

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Метрополитен Москвы предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станций "Спартак" и "Тушинская" из-за предстоящего сегодня матча. Об этом говорится в Twitter столичной подземки.

"Сегодня в 16:30 на стадионе "Открытие Арена" встретятся "Спартак" и "Оренбург". Зрителям матча удобнее добираться до стадиона через станции мосметро "Спартак" и "Тушинская". По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к стадиону "Открытие Арена", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении.