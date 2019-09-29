{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Северный вестибюль станции метро "Спартак" временно закрыт для выхода пассажиров

Ограничение связано с проведением футбольного матча на стадионе "Открытие арена"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена временно работает только на вход пассажиров. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба подземки.

"Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии (7) работает только на вход. Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении в Twitter столичного метро.

Ограничение связано с недавно завершившимся футбольным матчем между московским "Спартаком" и "Оренбургом", который проходил на стадионе "Открытие-Арена" и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Теги
Россия
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов "московского дела"
По данным МВД, в нем приняли участие около 20 тыс. человек
Читать полностью