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Оба вестибюля станции московского метро "Спартак" работают в штатном режиме

Ранее северный вестибюль был закрыт для выхода пассажиров из-за проведения футбольного матча на стадионе "Открытие-Арена"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Северный и южный вестибюли станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена снова работают в обычном режиме. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба подземки.

"Северный и южный вестибюли станции "Спартак" открыты для входа и выхода пассажиров. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении столичного метро в Twitter.

Ранее северный вестибюль станции был закрыт для выхода пассажиров.

Ограничения были связаны с завершившимся футбольным матчем между московским "Спартаком" и "Оренбургом", который проходил на стадионе "Открытие-Арена". Он закончился победой гостей со счетом 2:1.

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Россия
Северный вестибюль станции метро "Спартак" временно закрыт для выхода пассажиров
Ограничение связано с проведением футбольного матча на стадионе "Открытие арена"
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