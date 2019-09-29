Оба вестибюля станции московского метро "Спартак" работают в штатном режиме

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Северный и южный вестибюли станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена снова работают в обычном режиме. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба подземки.

"Северный и южный вестибюли станции "Спартак" открыты для входа и выхода пассажиров. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении столичного метро в Twitter.

Ранее северный вестибюль станции был закрыт для выхода пассажиров.

Ограничения были связаны с завершившимся футбольным матчем между московским "Спартаком" и "Оренбургом", который проходил на стадионе "Открытие-Арена". Он закончился победой гостей со счетом 2:1.