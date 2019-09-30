Народная экспозиция появится в Музее ВДНХ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Музей Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) приглашает всех желающих принять участие в создании народной экспозиции. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Для того, чтобы поучаствовать в формировании выставки, необходимо отправить письмо с фотографией экспоната и его кратким описанием на электронную почту museum@vdnh.ru. Уточняется, что экспонаты должны быть связаны с ВДНХ. Экспертный совет, в состав которого войдут историки, музейные работники, специалисты в области архитектуры, а также сотрудники архивного фонда ВДНХ, оценят ценность экспоната и свяжутся с автором письма.

"С момента открытия ВДНХ жила и развивалась благодаря талантливым людям - ее работникам, приглашенным специалистам. И, конечно, благодаря миллионам гостей. Исторический предмет или документ, когда-то сделанная здесь фотография несут в себе частичку истории всей выставки. Они могут представлять большой интерес для историков и для самой широкой аудитории", - приводит портал слова руководителя департамента общественных связей ВДНХ Ольги Говердовской.

Отмечается, что участники проекта получат благодарственные письма и смогут бесплатно посещать Музей ВДНХ. Кроме того, рассказы о людях, которые пополнили коллекцию музея, будут опубликованы в социальных сетях и на официальных сайтах ВДНХ.

В этом году ВДНХ исполнилось 80 лет, основные празднования прошли с 1 по 4 августа. При этом крупнейший в стране выставочный комплекс находится в процессе реконструкции с 2014 года. Сейчас работы ведутся почти в 40 зданиях и сооружениях, завершить реконструкцию планируют в 2020 году.