Более 30 экскурсий по исторической Москве пройдет в рамках фестиваля "Золотая осень"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 30 познавательных прогулок по историческим уголкам города пройдет в Москве с 4 по 13 октября в рамках гастрономического фестиваля "Золотая осень". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Участники побродят по улицам и дворам, пропитанным духом старой Москвы, узнают о перипетиях судьбы, привычках и предпочтениях живших здесь людей - от царей до купцов, от монахов до гениальных литераторов. Никольская, Варварка, Девичье поле, усадьба Коломенское, сад "Эрмитаж" и другие места, которые они посетят вместе с профессиональными экскурсоводами проекта "Гуляем по Москве", позволят прикоснуться к великой истории города и подарят десятки невероятных исторических фактов и анекдотов", - сказали в пресс-службе.

Присоединиться к прогулкам можно совершенно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться на интересующую экскурсию на сайте проекта "Гуляем по Москве". Так, участники экскурсии "За парадными фасадами. Дворы Большой Дмитровки" 4 октября увидят старую Москву. Экскурсовод проведет гостей вдоль стен Георгиевского монастыря и расскажет, чем он полюбился Романовым, поможет отыскать следы популярнейшей гостиницы XIX века, где останавливались Лев Толстой с супругой Софьей Андреевной, покажет артистическое кафе, где участвовал в турнире поэтических импровизаций Брюсов, и посмотрит вместе с ними первый в мире объемный мультфильм.

Как учились студенты первого вуза страны, как печатали первую на Руси книгу, как братья Третьяковы решили проблему первых пробок Москвы и многое другое будет рассказано 11 октября на прогулке по улице Никольской. "На этой же экскурсии зайдем на Варварку, которую неспроста называют "заповедной". "Там гид расскажет, где родился первый царь из рода Романовых, почему церкви и соборы строили только на правой стороне улицы, и по каким правилам шла торговля на Гостином дворе", - добавил собеседник агентства.

6 октября запланирована экскурсия в музей-заповедник "Коломенское", который веками служил усадьбой русских царей. Именно здесь были построены шедевр каменного зодчества - Церковь Вознесения Господня, и удивительный деревянный дворец Алексея Михайловича.

Фестиваль "Золотая осень" пройдет с 4 по 13 октября и охватит более 1,5 тыс. площадок. В рамках мероприятия откроются ярмарки с фермерскими продуктами, а рестораторы составят специальное меню из лучших блюд со всех уголков страны. В программе фолк-концерты, лекции, мастер-классы, экскурсии, спортивные игры, представления реконструкторов. В прошлом году в фестивале приняли участие более 1 тыс. производителей из 55 регионов.