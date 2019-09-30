Движение в районе Университетской площади в Москве будет перекрыто 6 октября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти перекроют движение для машин в районе Университетской площади в Москве от Университетского проспекта до улицы Косыгина 6 октября с 08:00 до 20:00 в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Также 6 октября автомобилисты не смогут проехать по улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта с 08:00 до 18:00. Также будет закрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Полумарафон "Моя столица" - регулярное спортивное событие, которое проводится на Воробьевых горах. В 2018 году в нем приняли участие 6 тыс. человек.