Водителей в Москве призвали не парковаться под деревьями

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы призвали водителей не оставлять машины под рекламными щитами и деревьями в связи с ветреной погодой. Об этом сообщается в понедельник в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сегодня в Москве тепло (плюс 13, плюс 15), но сыро и ветрено, сообщают синоптики. Осторожнее на дорогах - может быть много мелких ДТП. Ну и не паркуйтесь под деревьями/щитами", - говорится в сообщении.

В понедельник в столице ожидается облачная погода с дождем и порывистым ветром. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.