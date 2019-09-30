Около 50 парковок для велосипедов создадут возле станций МЦД

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены создать велопарковки у большинства станций Московских центральных диаметров (МЦД), на первом этапе планируется сделать 47 таких площадок, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"На территориях, прилегающих к первоочередным маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД), появятся 47 площадок под парковки велосипедного транспорта, из них на МЦД-1 - 17, остальные разместятся у станций второго диаметра", - говорится в сообщении.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, в перспективе велопарковки появятся у большинства станций МЦД. Возможность размещения пунктов проката по мере необходимости закладывается в транспортные схемы территорий, на которых сейчас ведется проектирование. В сообщении уточняется, что до конца 2019 года Институт Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры подготовит проекты планировки территорий, прилегающих к МЦД-1 (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 (Нахабино - Подольск).

"Появляется уникальная возможность заложить велопарковки и пункты велопроката вблизи крупных транспортно-пересадочных узлов. Пассажиры смогут использовать велосипед как "транспорт последней мили", чтобы добраться от станций МЦД до дома и работы или наоборот пересесть с велосипеда на "Иволгу", - цитирует пресс-служба руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Игоря Бахирева.

Всего проект МЦД подразумевает ввод в эксплуатацию пяти линий. Первыми - до конца текущего года - откроют МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены.