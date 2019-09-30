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Около 50 парковок для велосипедов создадут возле станций МЦД

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что в перспективе велопарковки появятся у большинства станций Московских центральных диаметров

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены создать велопарковки у большинства станций Московских центральных диаметров (МЦД), на первом этапе планируется сделать 47 таких площадок, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"На территориях, прилегающих к первоочередным маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД), появятся 47 площадок под парковки велосипедного транспорта, из них на МЦД-1 - 17, остальные разместятся у станций второго диаметра", - говорится в сообщении.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, в перспективе велопарковки появятся у большинства станций МЦД. Возможность размещения пунктов проката по мере необходимости закладывается в транспортные схемы территорий, на которых сейчас ведется проектирование. В сообщении уточняется, что до конца 2019 года Институт Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры подготовит проекты планировки территорий, прилегающих к МЦД-1 (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 (Нахабино - Подольск).

"Появляется уникальная возможность заложить велопарковки и пункты велопроката вблизи крупных транспортно-пересадочных узлов. Пассажиры смогут использовать велосипед как "транспорт последней мили", чтобы добраться от станций МЦД до дома и работы или наоборот пересесть с велосипеда на "Иволгу", - цитирует пресс-служба руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Игоря Бахирева.

Всего проект МЦД подразумевает ввод в эксплуатацию пяти линий. Первыми - до конца текущего года - откроют МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены.

Около 50 парковок для велосипедов создадут возле станций Московских центральных диаметров
Пассажиры смогут использовать велосипед как "транспорт последней мили", чтобы добраться от станций МЦД до дома и работы или наоборот пересесть с велосипеда на "Иволгу"
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