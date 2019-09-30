Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в октябре и ноябре

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Время отправления и прибытия, а также режим остановок ряда электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 30 сентября по 11 ноября из-за ремонта путей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

"С 30 сентября по 11 ноября будут проходить ремонтно-путевые работы на ряде участков Казанского направления, а также в Рязани. На период работ изменятся время отправления и прибытия, режим остановок некоторых электропоездов, несколько рейсов выведут из расписания", - говорится в сообщении.

В частности, 4 и 5 октября, а также с 10 по 14 октября отменены некоторые электропоезда на участках Москва - Куровская - Шатура - Черусти, Куровская - Егорьевск-2. С 21 по 25 октября и с 28 по 31 октября, а также 3, 4, с 6 по 8 и 11 ноября из расписания выведены несколько пригородных поездов на участках Москва - Раменское - Голутвин, Голутвин - Пески - пл. 88 км и Голутвин - Фруктовая - Алпатьево.

30 сентября, с 1 по 4 октября и с 7 по 11 октября на станции Рыбное будет проводиться ремонт, из-за чего изменится расписание электропоездов и экспрессов, следующих из Рязани. Ряд рейсов будет выполняться без остановки на станции Рыбное.