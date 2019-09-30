Решение об эксперименте по внедрению "Автодата" в Москве пока не принято

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Решение о начале эксперимента на территории Москвы по внедрению общероссийского проекта платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных пока не принято. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся в понедельник запуск в России проекта платформы.

"Это зависит от того, будет ли принято решение о превращении Москвы в зону тестирования решений в области искусственного интеллекта. В настоящий момент такое решение не принято", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о сроках запуска эксперимента по внедрению "Автодата" на основной территории столицы. Сейчас система тестируется только в Сколково в условиях инновационного центра.

"Есть понятные аргументы [по возможности внедрения], их озвучивал Сергей Семенович [Собянин, мэр Москвы] и Герман Оскарович [Греф, глава Сбербанка]. Но есть и аргументы против, связанные прежде всего с вопросом ответственности за то, когда у вас что-то регулируется искусственным интеллектом в автомобиле, <...> пока даже моделей подобного рода нет. Поэтому потребуется решить вопрос контроля за данными <...> Пока ответов на эти вопросы нет. Москва готова идти на этот эксперимент, но решения на сегодняшний день не принято", - пояснил Песков.

В свою очередь президент НП "Глонасс" Александр Гурко считает, что "сейчас экспериментально использовать систему "Автодата" в Москве препятствий абсолютно нет", однако потребуется "настройка регуляторики на федеральном уровне". Он уверен, что во внедрении системы заинтересованы все регионы, включая, прежде всего, Москву с ее сложным транспортным каркасом.

Эксперимент в России и в Московском регионе

"Автодата" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект призван сформулировать уникальный в мировом масштабе массив больших данных в автомобильной сфере и обеспечить равные конкурентные условия на авторынке, а также взаимодействие автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой. Используя этот ресурс, отечественные компании смогут создавать конкурентоспособные на мировом рынке продукты и услуги, приложения для пользователей автомобильного транспорта, для городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний, и других пользователей, качество которых будет существенно выше конкурирующих зарубежных решений", - уточнили представители НТИ "Автонет".

Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум "Автодата.Рус". Его учредителями, в том числе, стали НП "ГЛОНАСС", Минпромторг, ГК "Роскосмос", "Яндекс", группа "ГАЗ", Российский союз автостраховщиков, РОАД, платформа "НТИ", ПАО "Соллерс", фонд "Сколково", Федеральное дорожное агентство и ФГУП "НАМИ", а также ГКУ Московской области "Центр безопасности дорожного движения". Поддерживает проект и департамент транспорта Москвы.

Ранее представители НТИ "Автонет" предполагали, что Москва и Подмосковье станут пилотным регионом для тестирования данного сервиса. Он будет информировать водителей о типе и условиях движения, средней скорости транспортного потока, ДТП, дорожных работах, закрытых участках дороги и состоянии дорожного покрытия, погодных условиях.