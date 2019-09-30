Участниками третьего этапа столичного проекта "Открой#Моспром" стали более 2 тыс. человек

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Участниками третьего этапа проекта "Открой#Моспром", в рамках которого крупнейшие промышленные предприятия Москвы открывают свои двери для всех желающих, стали более 2 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"С 26 по 28 сентября в Москве с успехом прошел третий этап проекта "Открой#Моспром". Бесплатные экскурсии, организованные Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, состоялись на 19 производственных предприятиях столицы и в двух музеях при московских фабриках - их посетили более 2000 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в третьем этапе проекта участвовали московский завод Coca-Cola HBC, которому в этом году исполнилось 25 лет, столичный завод Renault, производитель и экспортер интегральных микросхем - ПАО "Микрон", первый отечественный производитель рифленых чипсов - "Московский картофель", крупнейшее в России предприятие по производству кабелей - ГК "Москабельмет" и другие.

"Каждый новый этап "Открой#Моспром" привлекает все больше и больше гостей на промышленные предприятия столицы. Мы рады, что проект стал частью культурной жизни города, тому, что люди приходят к нам с семьями, с друзьями, записываются целые группы студентов. Благодаря этому мы понимаем, что тема московской промышленности актуальна и интересна не только для экономики города, но и для его жителей, а также в рамках образовательной системы", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

В сообщении уточняется, что новый этап "Открой#Моспром" планируется провести в конце осени.

Первая акция "Открой#Моспром" прошла в Москве в конце марта 2019 года. Тогда свои двери для всех желающих открыли 11 крупных предприятий столицы, среди которых научно-производственные корпорации и предприятия "Трансмаш" и "Салют", предприятия пищевой промышленности Coca-Cola HBC, "Вимм-билль-данн", холдинг "Объединенные кондитеры", "Очаково", комбинат "Черемушки", "Баскин Роббинс". Второй этап прошел с 13 по 15 июня. В рамках этой акции экскурсии на промышленные предприятия Москвы посетили 1,7 тыс. человек. Участники попали на такие крупные заводы, как Coca-Cola, "Карат", "Вимм-билль-данн" и другие.