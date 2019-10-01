Выращенные на ферме в Крыму креветки представят на агровыставке "Золотая осень" в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Крымские креветки появятся на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве. Об этом сообщил ТАСС и. о. министра сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

"Крымские морепродукты за последние пять лет стали узнаваемым брендом далеко за пределами нашей республики. Это устрицы и мидии, выращиваемые в экологически чистых условиях. В этом году к ним добавились и креветки, которые, мы уверены, составят конкуренцию зарубежным, - сказал Рюмшин. - Они будут впервые представлены на "Золотой осени".

По словам главы министерства, креветка выращивается в естественных условиях и только с использованием натуральных кормов. Предприятие вложило в инвестпроект более 13 млн долларов США. В этом году будет получено первые 300 тонн свежей продукции. В 2020 году объемы производства планируется довести до 1 тыс. тонн.

По словам Рюмшина, на выставке в Москве будет традиционно представлен коллективный стенд Минсельхоза Крыма. На нем продемонстрируют свою продукцию порядка 40 крымских сельхозтоваропроизводителей (годом ранее - 25). Гости форума смогут попробовать крымское мороженое, клубнику, лимоны, яблоки, виноград, крымскую косметику, травяные чаи, лаванду. Ожидается, что министерство сельского хозяйства подпишет соглашения о сотрудничестве с коллегами из Калининградской и Тамбовской областей, которые предполагают проведение выставок и ярмарок, совместное производство продукции.

Рюмшин отметил, что производство морепродуктов в Крыму с начала 2019 года по состоянию на 1 июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличилось в 5 раз - до 802 тонн устриц и 446 тонн мидий. Продукция поставляется в рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и городов, входящих в туристическое "Золотое кольцо России". Крымской креветкой также заинтересовались рестораторы из разных регионов РФ.

"Золотая осень - 2019" пройдет с 9 по 12 октября на территории ВДНХ. Выставка будет включать в себя разделы: "Регионы России и зарубежные страны", "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК", "Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма", "Животноводство и племенное дело", "Средства производства для растениеводства. Семеноводство", "Фестиваль национальных культур". Организатором выставки является Министерство сельского хозяйства РФ. В программе фолк-концерты, лекции, мастер-классы, экскурсии, спортивные игры, представления реконструкторов. В прошлом году в фестивале приняли участие более 1 тыс. производителей из 55 регионов.