Завершена реставрация прачечного корпуса Дома Наркомфина на Новинском бульваре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию корпуса прачечной Дома Наркомфина - памятника архитектуры конструктивизма - на Новинском бульваре в центре столицы. Об этом во вторник сообщили на портале мэра Москвы.

"На протяжении последних десятилетий здание находилось в запустении: оно не эксплуатировалось и не отапливалось. В итоге корпус прачечной пришел в аварийное состояние. Специалисты воссоздали объемно-пространственную структуру здания редакции 1932 года, авторства Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса, воссоздали колористическое решение фасадов с отделкой штукатуркой, восстановили материалы и характер обработки поверхностей наружной лестницы на период 1932 года, односкатную малоуклонную фальцевую кровлю и открытую террасу в пределах колоннады", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Реставрационные работы в здании заняли год. Специалисты укрепили несущие конструкции, демонтировали поздние пристройки, воссоздали исторические входы. Также были воссозданы лестница, деревянные раздвижные окна, двери и пол первого этажа. В здании планируется оборудовать кафе и общественные пространства.

Дом Наркомфина был построен в 1930 году для сотрудников Народного комиссариата финансов СССР.