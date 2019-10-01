До 20 градусов тепла ожидается в Москве 3 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 19-20 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, а в выходные дневная температура резко понизится. Об этом сообщил во вторник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг [в Москве] температура 19 градусов, на юге - до 20. Теплые воздушные массы с юга обеспечат такую высокую температуру. Будет облачно, небольшие дожди. Но к воскресенью температура понизится более чем на 10 градусов", - сказал Вильфанд, уточнив, что в воскресенье днем будет около плюс 5-7 градусов.