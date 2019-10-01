Отопление в жилых домах Москвы не будут отключать при потеплении

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отопление в московских квартирах отключать при временном потеплении не планируется, сообщил ТАСС во вторник заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков.

"Отключение отопления возможно выполнить поэтапно только в течение трех дней. В связи с тем, что потепление накануне зимнего отопительного периода является кратковременным явлением, отключение систем отопления осуществляться не будет", - сказал Бирюков.

Он добавил, что при потеплении температура теплоносителя в системах отопления будет понижена, также будет осуществлен переход на график подачи теплоносителя при температуре наружного воздуха восемь градусов. Такой режим, по словам Бирюкова, позволит при дальнейшем понижении температуры воздуха перейти к обеспечению надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в кратчайшие сроки.

Ранее в пресс-службе ПАО "МОЭК" сообщили, что мероприятия по подаче тепла завершились на всех объектах Москвы. Теплом обеспечены более 33,3 тыс. жилых зданий, свыше 7,8 тыс. социальных объектов и более 29,1 тыс. прочих зданий (торговые помещения, офисы и др.).

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что 3 октября в Москве ожидается около 19-20 градусов тепла, а в выходные дневная температура резко понизится.