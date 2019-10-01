Комплексы тестирования способностей детей к разным видам спорта создадут в школах Москвы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Комплексы, в которых можно будет определить направление двигательной деятельности или вид спорта, больше всего подходящий ребенку, появятся в первых десяти московских школах в следующем году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента спорта.

"В рамках реализации проекта "Помощь в выборе вида спорта для детей" Москомспортом совместно с Департаментом образования и науки города Москвы прорабатывается вопрос передачи комплексов для тестирования детей в количестве десяти штук для их последующего рассредоточения на базе образовательных учреждений в административных округах города Москвы. Плановый период запуска тестирования - начало 2020 года. Прохождение теста не является обязательным, результаты носят рекомендательный характер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент неизвестно, в каких округах и школах появятся комплексы. Там также добавили, что в настоящее время тестирование проводится в десяти центрах, расположенных на территории учреждений Москомспорта, записаться на которое можно через портал мэра и правительства Москвы.

О проекте

Проект "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей" создан в целях оказания помощи родителям и основан на комплексном тестировании детей для оценки уровня физического развития, личностных и антропометрических данных с последующим анализом и консультацией в выборе наиболее подходящего вида спорта.

Он был предложен к обсуждению жителям города Москвы на портале "Активный гражданин" в январе-феврале 2016 года. На вопрос "Кто должен выбирать вид спорта для детей?" ответили около 200 тыс. москвичей. Более 78% посчитали, что вид спорта должны подбирать либо специалисты, либо совместно родители и специалисты. После проведенной московскими экспертами разработки методики тестирования с 1 октября 2016 года началась реализация проекта в центрах тестирования.

Предрасположенность определяется более чем для 70 видов спорта. Тестирование могут пройти дети в возрасте от 5,5 до 12 лет. Оно занимает не более двух часов.