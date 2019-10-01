Истории попавших в ДТП будут транслировать на билбордах Москвы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) будет транслировать на билбордах Москвы истории людей, попавших в ДТП. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Twitter.
"Мы начинаем проект о пострадавших в тяжелых ДТП. Реальные истории, показанные актерами. Они про то, почему соблюдать ПДД так важно. Про пренебрежение безопасностью и последствия. Каждую неделю будет новая история. Все они - на билбордах столицы. Чтобы не забывали", - говорится в сообщении.
Так, по данным ЦОДД, одной из первых будет показана история 32-летнего Дмитрия, который попал в аварию на мотоцикле, разогнавшись до 100 км/ч на улице Косыгина. "Сотрясение мозга, компрессионный перелом позвоночника. Спасли шлем и "черепаха". Восстановление - восемь
месяцев", - гласит надпись на билборде.
Разогнался до 100 км/ч на улице Косыгина. Сотрясение мозга, компрессионный перелом позвоночника. Спасли шлем и "черепаха". Восстановление - 8 месяцев. https://t.co/BkD0YiEzdY pic.twitter.com/JP4MrSrbER— ЦОДД (@gucodd) 1 октября 2019 г.
Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал ТАСС, что основной причиной аварий с пострадавшими является несоблюдение ПДД, в первую очередь - превышение скорости. Это играет резко отрицательную роль при ДТП, повышая тяжесть травм. Замруководителя ЦОДД Александр Ходаков отмечал, что в 2018 году 57 тыс. штрафов было вынесено за грубое превышение скорости - на величину более 60 км/ч.