Проездные к 100-летию московской скорой помощи поступили в продажу в метро

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Проездные карты "Тройка" и "Единый", посвященные 100-летнему юбилею столичной службы скорой помощи, в среду поступили в продажу в московском метро, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Лимитированная серия карт "Тройка" и "Единый" поступила в продажу 2 октября. Дизайн посвящен 100-летнему юбилею московской службы скорой помощи. Тематический проездной "Единый" выпущен тиражом 400 тыс. экземпляров, а карта "Тройка" - 10 тыс.", - говорится в сообщении.

На лицевой стороне тематической карты "Тройка" изображен силуэт современной машины скорой помощи с надписью: "Первые, кто рядом". А на билете "Единый" размещен логотип станции скорой помощи имени А. С. Пучкова и телефон 103. Тематические проездные "Единый" можно будет приобрести в кассах столичного метро, а также в полнофункциональных автоматах по продаже билетов. Карты "Тройка" будут реализовываться через новые автоматы по продаже билетов на центральных станциях метро.

Сто лет назад, 18 июля 1919 года, был подписан протокол заседания коллегии врачебно-санитарного отдела об организации станции скорой помощи в Москве. Первый выезд машины скорой помощи состоялся позднее, 15 октября 1919 года, эта дата стала днем основания службы.